ليبيا – ترأس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون الجانب الليبي في جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الليبية الروسية المشتركة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن الجولة شهدت بحث المواضيع المتعلقة بالإعداد لعقد الاجتماعات الثنائية مع الجانب الروسي لأجل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين الجانبين الليبي والروسي.

ووفقا للبيان تم الاتفاق على عقد الاجتماع التحضيري الأول للجانب الليبي بغية إعداد خطة يتم بموجبها توحيد الرؤى بين قطاعات الدولة تنعكس نتائجها على حجم وواقع التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمارات بين ليبيا وروسيا والسعي لتجديد اتفاقية ثنائية بما يخدم مصلحة ليبيا.