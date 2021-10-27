مصر – أعلنت هيئة قناة السويس المصرية عن تخفيض نسبة الإعفاء من رسوم العبور الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعي.

وقالت الهيئة في منشور دوري إنه “تقرر تعديل التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة من القناة إلى 15% من 25%”.

وأوضحت أنه “من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق بدءا من أول نوفمبر”.

على جانب آخر، قالت الهيئة في بيان لها نشرته على صفحتها عبر “فيسبوك”، إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التقى باللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، حيث وقعا بروتوكولا للتعاون المشترك بين الطرفين.

وشمل الاتفاق مساهمة الهيئة في تغذية منطقة التوسعات شمال الطريق الدائري لمدينة الإسماعيلية أرض فوديكو، بمياه الشرب، وتطوير وتجديد النادي الاجتماعي (الجوهرة).

وأكد الربيع حرص الهيئة على استثمار التعاون البناء مع محافظة الإسماعيلية، بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات شعب الإسماعيلية انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهيئة واستكمالا لحزمة الخدمات المُختلفة المُقدمة لمواطني مدن القناة.

المصدر: “رويترز” + RT