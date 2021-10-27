ليبيا – باشرت المكاتب الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإثنين في نشر القوائم المبدئية للناخبين بمراكز الاقتراع المسجلين بها.

إدارة التوعية والتواصل في المفوضية دعت الناخبين والناخبات إلى ضرورة التوجه إلى مراكز توزيع البطاقة (الاقتراع) التي سجلوا بها للتأكد من وجود أسمائهم ضمن القوائم، استعدادًا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية وفي وقت قريب لاحق.

ونوهت إلى أنه وفق لائحة تسجيل الناخبين المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 61 لسنة 2021 يحق لكل ذي مصلحة الطعن على تسجيل أي ناخب لم يستوفِ الشروط المقررة في القانون، ويكون ذلك أمام المحكمة الجزئية التي يقع في نطاقها مركز الانتخاب في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر سجل الناخبين، لافتةً إلى أن المفوضية العليا للانتخابات لن تقبل الطعن في حالة عدم إخطارها بقرار المحكمة خلال المدة المحددة.

هذ وأعلنت المفوضية في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أمس الأول جملة الإجراءات الفنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، والبدء في مرحلة نشر السجل الأولى للناخبين والاستعداد لتوزيع بطاقات الناخب، فضلًا عن إتاحة نماذج التزكية أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية القادم.

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