إيطاليا – أفادت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الشهيرة امس بأن إدارة نادي ميلان الإيطالي اقترحت على الجزائري إسماعيل بن ناصر، تجديد العقد مقابل رفع أجره إلى مبلغ ضخم.

وانضم إسماعيل بن ناصر (23 عاما) إلى صفوف نادي ميلان صيف 2019 بموجب عقد يمتد حتى صيف عام 2024، مقابل راتب سنوي قدره 1.98 مليون يورو.

وأشارت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها، أن إدارة نادي ميلان اقترحت على بن ناصر تجديد عقده مقابل رفع راتبه إلى 5 ملايين يورو سنويا.

ويأتي هذا المقترح في ضوء استمرار العروض الفنية القوية للدولي الجزائري، وخشية إدارة فريق “الروسونيري” من إمكانية استجابة إسماعيل بن ناصر لِإغراءات الأندية الأوروبية الكبرى، مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرهما.

المصدر: وكالات