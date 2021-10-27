ليبيا – تمكن أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخص يمتهن جلب وترويج الأقراص بكميات كبيرة دخل مدينة زليتن والمدن الأخرى.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم ضبط المروج متلبسًا بالاتجار بالمواد المخدرة في طرابلس، وبالتحقيق معه اعتراف بقيامه بعمليات ترويح المخدرات رفقة شخص آخر تم ضبطه أيضًا وبحوزته باقي الكمية من الأقراص، وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة حوالي 69 ألف قرص من نوع لاريكا.

وأكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وإحالتهما إلى جهات الإختصاص.