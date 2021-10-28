الأردن – يعقد وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا اجتماعات رسمية اليوم في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمان لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا.

وسيعقد الوزراء المشاركون، اليوم الخميس، لقاء صحفيا لإعلان نتائج الاجتماعات وآليات إيصال التيار الكهربائي للبنان، التي سيتبعها كل من الأردن وسوريا.

وأكدت الحكومة الأردنية في لقاءات وزارية سابقة، على أن المملكة قادرة على تزويد لبنان بـ 250 ميغاوات من الكهرباء.

واستضاف الأردن، في بداية الشهر الحالي، اجتماعا وزاريا ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن وسوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وتم خلال الاجتماع الأخير، تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وإجراء جميع الدراسات الفنية، وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد، إضافة إلى مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث، وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء من الأردن للبنان.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل على جهد 400 ك.ف منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليا منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و230 و66 ك.ف.

وترتبط الدول الثلاث باتفاقية تبادل عامة واتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني، الذي يضم الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، إضافة إلى تركيا.

المصدر: تلفزيون المملكة