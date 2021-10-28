مصر – كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تفاصيل لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا.

وقال أبو الغيط في تصريح لقناة “صدى البلد” إن “الزيارة جاءت بعد إجراءات سعيد ضد “حزب النهضة”، ولمست خلال اللقاء تصميمه، ورؤيته الواضحة للأحداث، وتكتمه على خارطة الطريق المقبلة، التي تعكس وعيه لفلسفة الحكم”، معتبرا أن سعيّد “يتحرك بشجاعة وبخطوات محسوبة”.

ووصف رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودون بـ”الراقية”، مشيرا إلى أنها شكلت حكومة تكنوقراطية.

وتابع: “أعتقد أن تونس تسير على الطريق الصحيح”.

ولفت إلى أن مشكلة تونس تتمثل في اعتمادها بشكل كبير على الزراعة والسياحة التي تأثرت مؤخرا بالإرهاب وأزمة كورونا، معربا عن اعتقاده أن تونس ستصل إلى بر الأمان.

وأضاف “الإقليم تعرض لكذبة كبرى تتمثل في التدخلات منذ 2011، واستخدمت حينها شعارات كثيرة، وقال الغربيون سوف تكونوا سويسريين بعد غد، لكن الحمد لله مصر كان لها جيش وقائد، لذلك نجت”.

المصدر: RT