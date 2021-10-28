الأردن – أكد كل من لبنان والأردن وسوريا، اليوم الخميس، إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في الأردن عقب مباحثات ثلاثية شارك فيها وزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

وزير الطاقة الأردني: تم التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية الربط الكهربائي

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أنه بناء على الاجتماعات الماضية تم التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية الربط الكهربائي لتزويد لبنان بالكهرباء.

وعن بنود الاتفاق، قال الوزير، بحسب وسائل إعلام أردنية، إن كمية الطاقة الكهربائية التي سيزود الأردن بها لبنان تبلغ نحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل.

وأشار إلى أن الصيغة النهائية تضمنت معالجة لقضية الفاقد في الشبكة وكلف العبور. لافتا إلى وجود قضايا فنية لابد العمل عليها بحيث تكون الشبكات الكهربائية جاهزة بنهاية العام الحالي.

وبين أن الشبكة الأردنية جاهزة للربط الكهربائي لكنها بحاجة إلى إجراء دراسة للتناغم مع الشبكة السورية، الأمر الذي تقوم عليه شركة الكهرباء الوطنية.

ورجح الوزير انتهاء أعمال الصيانة في الشبكة الكهربائية السورية مع بداية العام المقبل، ليتم بعد ذلك بدء استجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.

وزير الطاقة اللبناني: المشروع حصل على الضوء الأخضر من واشنطن

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في المؤتمر الصحفي، إن كلفة مشروع نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا حصلت على موافقة البنك الدولي لتغطيتها.

وأشار إلى أن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول المشروع، ولفت إلى أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات شديدة على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

وزير الكهرباء السوري: شبكة الربط الكهربائية بين الأردن ولبنان وسوريا ستكون جاهزة في نهاية هذا العام

صرح وزير الكهرباء السوري غسان الزامل بأنه في نهاية هذا العام ستكون الشبكة الكهربائية الرابطة بين الأردن ولبنان وسوريا جاهزة للاستثمار.

وقال الوزير السوري، إن “خط الربط غير جاهز ونعمل بشكل دائم وبوتيرة عالية لإنجازه منذ اليوم الأول على الاتفاق”، ودحض الوزير ما يشاع بأن موعد جر الكهرباء يرتبط بموافقات أمريكية.

وأشار إلى أن تكلفة عمليات إعادة التأهيل لخط الربط في الجانب السوري تقدر بـ5.5 مليون دولار، وذلك إثر الدمار الذي تعرض له الخط.

وقال: “سوريا لن تكون حجر عثرة في هذا الاتفاق، بل سعيدون جدا بما تم بين البلدان الثلاثة، ولن ندخر جهدا في هذا الشأن، ونحن جادون بشكل كامل لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية الخاصة بالربط ما بين الأردن ولبنان مرورا بسوريا”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية