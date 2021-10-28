ليبيا – نظم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عدة وقفات في مدن مختلفة احتجاجا على إهمال حكومة الوحدة الوطنية وعدم استجابتها لمطالبهم.

بيان موحد صادر عن الأعضاء اطلعت عليه صحيفة المرصد طالب بجملة الحقوق من بينها صرف العلاوات التي سبق وأن تم إصدار قرارات رسمية بها والإفراج عن مرتبات المتقاعدين والمعيدين وتسوية أوضاعهم المالية وتطبيق قرار توفير التأمين الصحي.

وشدد البيان على وجوب تفعيل قرارات الإيفاد ومنح الأولوية لما هو إلى الخارج منها وتفعيل قانون جدول الجامعات مع التأكيد على الاستمرار في الاعتصام المفتوح إلى حين التفات حكومة الوحدة الوطنية إلى هذه المطالب وتنفيذها.