مصر – استهل نادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه الإسماعيلي (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في الإسكندرية.

ووضع المدافع التونسي علي المعلول “المارد الأحمر” في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وعزز لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي بيرسي تاو تقدم الأهلي بإحرازه هدفين متتاليين له عند الدقيقتين (23 و33) من زمن الشوط الأول.

واختتم اللاعب أحمد عبد القادر أهداف القلعة الحمراء بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد “برج العرب”.

المصدر: RT