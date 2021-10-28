الاتحاد الأوروبي يطلق شراكة مع جمهورية جنوب إفريقيا للابتعاد عن الفحم

الاتحاد الأوروبي يطلق شراكة مع جمهورية جنوب إفريقيا للابتعاد عن الفحم

بروكسل – أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي ودول غنية أخرى سيطلقون شراكة مع جنوب إفريقيا لتسريع تخليها عن الفحم كمصدر للطاقة.

وقالت فون دير لاين: “الفكرة هي أن تدعم الدول جمهورية جنوب إفريقيا للتخلص التدريجي من الفحم بشكل أسرع والمضي قدما بشكل أسرع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. ما زلنا نعمل على ذلك”.

وأضافت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ستشارك في ذلك، ومن المقرر إطلاق هذه المبادرة في قمة المناخ “COP26″، التي ستبدأ في بريطانيا من 31 أكتوبر الجاري إلى 12 نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز