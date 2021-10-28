ليبيا – قال الدبلوماسي الليبي رمضان البحباح إن المجتمع الدولي يسوق أنه مع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، واللوم يقع في هذا الإطار على الأمم المتحدة الوصية على الملف الليبي.

البحباح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية شدد على عدم وجود إرادة حقيقية لإخراج المرتزقة من البلاد في ظل صفقات يتم عقدها وأذرع يتم تحريكها في هذا الاتجاه بالرفض أو التأجيل، خاصة وأن الدولة الليبية تعمل وفق قرارات الأمم المتحدة ومرهونة بقرارات مجلس الأمن.

وأوضح أن عدم إخراج المرتزقة سيكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات وفي حال أجريت سيصل الأمر إلى وضع غير صحيح وتتدهور الأمور في اتجاهات سلبية.