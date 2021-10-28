السعودية – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تحقق الحياد الكربوني قبل هدفها المعلن في 2060 إذا تطورت التكنولوجيا بسرعة كافية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن العمليات الجديدة التي تمكن من تحقيق “الاقتصاد الدائري للكربون” وهو مفهوم يروج له السعوديون ويهدف إلى سحب الكربون وتخزينه لإعادة استخدامه في منتجات أخرى- يعد عاملا أساسيا لتحقيق السعودية صافي صفر انبعاثات كربونية.

وتأتي التصريحات قبل أيام من قمة المناخ “كوب 26”. وتروج المملكة، وهي أيضا واحدة من أكثر الدول المتسببة بالتلوث في العالم، بقوة لمميزات الاقتصاد الدائري للكربون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد حاليا في الرياض، وهو تجمع لنخبة قطاع الأعمال والاستثمار.

وفي وقت سابق تعهدت السعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وبعد ذلك بيومين، تعهدت باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ تشمل تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف لملايين الفقراء حول العالم.

وقالت الأمم المتحدة إن 130 دولة وضعت أو تدرس الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الجاري. وهو هدف تقول إنه “ضروري” لضمان مناخ ملائم للعيش.

المصدر: أ ب