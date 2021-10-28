السودان – أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ستة سفراء من مناصبهم، بينهم سفيرا الخرطوم لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال التلفزيون السوداني إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قرر إعفاء سفراء السودان في الولايات المتحدة وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) وفرنسا وسويسرا والصين وقطر من مناصبهم.

ويأتي ذلك عقب قرارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بحل حكومة السودان برئاسة عبد الله حمدوك.

وكان سفراء السودان في 12 دولة أعربوا في بيان مشترك عن رفضهم لإجراءات الجيش في بلادهم.

ووقع علي البيان السفراء السودانيون لدى الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان أعلنت يوم الأربعاء أن الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي التقوا رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك في مقر إقامته في الخرطوم.

المصدر: وكالات