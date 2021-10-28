ليبيا- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء مع الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا غطعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الرئيسين أكدا على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية.

وقد تم في هذا الإطار التأكيد على التطلع لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في ديسمبر 2021، بما يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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