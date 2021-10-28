ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ الموالي بشدة لتركيا على كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وصدورها بعد أسبوعين أو أكثر من بيان حسين القطراني، معتبرًا أن توقيتها إيجابي؛ لأنه ترك المجال لإبداء كل الأعذار والمواقف التي كانت تحاول إرباك المشهد بذرائع مختلفة واستنادها للتهميش وهضم الحقوق حسب تعبيره.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن الخطاب ظهر بلغة الأرقام وأوضح أن هناك العديد من المناصب والوظائف حتى أعلى من النسب المفترضة يشغلها أهالي المنطقة الشرقية وكفاءاتها، بالتالي هذا يدحض كل الادعاءات السابقة ويثبت مرة أخرى أن الهدف هو سياسي، والتهميش هو وسيلة يلجأ لها عندما تفلس بعض الأطراف سياسيًا، وتتأكد أن حظوظها في العملية السياسية القادمة ضعيفة، بالتالي تلجأ لأي وسيلة لإرباك المشهد السياسي وخلق الأعذار ووضع العصا في العجلة.

وتابع: “هذا إثبات أن ما قام به القطراني ومن معه ليس بإرادتهم، لكنهم استعملوا في هذا التوقيت لإرباك المشهد السياسي، وأن الأعذار والمبررات التي طرحها القطراني والتي تناقضت في طرحها لو كانت حقيقية لما استطاع الدبيبة دحضها بالأرقام وتفصيل المعلومات، لكن خروج الدبيبة اليوم ومعه وزرائه بالمعلومات والأرقام ليثبت للمنطقة الشرقية أن ما يدعيه ساستهم غير حقيقي، وأنه حق أريد به باطل، ويحاولون تزوير الحقائق لأغراض أخرى، وسيدها مخرج خلف الكواليس هو من يتحكم في المشهد، ومن لا يريد أن يستمر المسار السياسي بالطريقة التي ترقبه وهو إجراء الانتخابات، لم يجدوا طريقة أخرى إلا التقليدية التي استعملت من 2011، والتي تكررت استعمالها في كل مرحلة عندما لا يجدون أي حجية سياسية يستطيعون بها خلق قاعدة شعبية داعمة لهم”.

كما أضاف: “هذه المبررات بعد دحضها أعتقد أن المواطنين في المنطقة الشرقية سيسألون ساستهم ما مبرراتهم الحقيقية ولماذا لم تقولوا لنا أن أبناء المنطقة الشرقية يشغلون أكثر من 40% من المؤسسات والشركات والسفارات، بنسبة أكثر من عدد السكان في المنطقة الشرقية، وبالنسبة العادلة إذا أردنا أن نستسلم لهذا التقسيم المتخلف الذي يعتمد على الانتماء وليس الكفاءة وحق المواطنة، أعتقد أن اليوم هو معلومة للمواطنين لتنتفي المبررات، ولكن لا أعتقد أن القطراني ومن معه يستسلمون؛ لأن أمرهم ليس بيدهم بل بيد المخرج حفتر وأبنائه”.

وزعم أن المحرك الرئيس لهم متواجد في الرجمة، بالتالي يتلقون التعليمات بالطريقة التي يردون بها على أي وسيلة إعلام، ما يعني أن الخطوة القادمة هي إيجاد مبررات أخرى وتكذيب هذه المبررات ومحاولة القول إن هذه المناصب مفرغة وليست بها صلاحيات، والصلاحيات حسب رأيهم هي الأموال وصرفها في شهرين ليكرروا مطالباتهم بالحصول على أموال أخرى. وفقًا لتعبيره.

واستطرد: “مرتبات جيش حفتر، لأن الدبيبة رفض إرسال المرتبات إلا بعد استلام الأرقام الوطنية كما هو معمول في أي دولة، أهل برقة لم يصلهم شيء من 65 مليارًا صرفها الثني على حفتر، ويجب عليهم أن يراجعوا هذه الأرقام ولم يَبنَ حجرًا في بنغازي وطبرق ودرنة، مرتبات موظفي مطار بنينا لم يستلموها من سنوات، أعتقد أن موقفهم ضعيف ولعبتهم مكشوفة ومساحة المناورة ضيقة والانتخابات ستجرى”.

الشح قال: “حفتر ليس أحد المرشحين، بل هو يريد إثارة الخصوم ليعترضوا على الانتخابات لا أكثر ولا أقل، حفتر حتى في المنطقة الشرقية لن يفوز ولن يحصل على أصوات وهو يعلم ذلك، والحركة الصبيانية التي قاموا بها بتخفيض سن المرشح من 40 -35 سنة للإيحاء أننا سنفتح المجال لأبناء حفتر ليستفزوا الطرف الآخر ليقولوا لا نريد انتخابات، وكله كلام يحاولون به إرباك إجراء الاستحقاق؛ لأنهم يعلمون أنه لو جرى سيرفع عنهم الغطاء السياسي وهو استحقاق انتحاري، وإن فرض عليهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي يعتقدون أنها لو تحصل عليها الدبيبة أو الآخرين المناوؤون لهم سيقومون بإغلاق بعض المراكز الانتخابية؛ لأن ليبيا دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية ومنع بعض المراكز يمنع صدور النتيجة، وبالتالي تعرقل الانتخابات الرئاسية”.

وطالب المفوضية بعدم ربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لأن هدفها إرباك كل أنواع الانتخابات وإبقاء الوضع كما هو عليه، متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة تحركات حثيثة لإرباك إجراء الانتخابات ومنعها إذا استطاعوا فعل ذلك في بعض المناطق.

وأفاد أن الحكومة أجابت حول دورها في التعامل مع الأطراف السياسية في الأيام القادمة خاصة المعارضة لها بأنه ليس لديها ما تقدمه أكثر من ذلك، فقد دحض الدبيبة الأرقام والمبررات التي قدموها لأغراض أخرى.

كما اختتم حديثه مبينًا أنهم حتى لو أصروا على الاستمرار في المعارضة فإن القطار بدأ بالتحرك، وإذا أصروا على إجراء الانتخابات الرئاسية شرط التوقف عن مهامه إن استمر لـ 3 أشهر سيحسب من يوم البدء في تسجيل المرشحين؛ لأن اللعبة القانونية التي حاولوا أن يمرروها باطلة ولن تمر، وسوف يترشح الدبيبة الذي يحاولون منعه من الترشح ويكلف أحد نوابه مكانه، وسيلاحظ الجميع حينها حجم الأصوات المتعالية التي ستظهر لأنهم سيتأكدون أن الغطاء السياسي سيضيع تمامًا، وحينها سيخلقون أزمات لمنع العملية من الاستمرار، وعندها سيثبتون أن غايتهم الرئيسية التحكم والتمكن.

وأكد على أنه ما لم يستطيعوا تحقيقه بقوة السلاح وهجومهم على العاصمة سيقومون به بأعذار متجددة ومتكررة ولن يفلحوا، بحسب تعبيره.