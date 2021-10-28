ليبيا -أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك على البدء بصيانة أبراج الكهرباء التي سقطت اليومين الماضيين؛ نتيجة العاصفة.

الشكشاك وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإعلامية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء قال: قمنا بتوفير مولد كهربائي، وحددنا 4 ساعات لطرح الأحمال لكل حي حتى تنتهي عملية الصيانة.

وأشار إلى أن الوقود متوفر داخل المدينة بشكل ممتاز، ولا يوجد ازدحام، إضافة إلى توفير الغاز بسعره الرسمي، مؤكدًا أن السيولة النقدية متوفرة لأهالي تاورغاء في مصارف مدينة مصراتة، ومصرف خاص بتاورغاء في طرابلس، إلى حين الانتهاء من تجهيز منظومة مصرف تاورغاء.

وأضاف: “افتتحنا اليومين الماضيين مركز عزل خاص بـ كورونا، ومصنع أكسجين، والوضع الوبائي بالمدينة جيد، ولا توجد حالات إيواء بالعزل، وهناك إقبال على حملة التطعيمات، واستجابة للإجراءات الاحترازية”.

الشكشاك نوه إلى أنه العديد من العائلات بدأت بالرجوع إلى المدينة عقب فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن عدد العائلات تجاوز 2000 أسرة داخل المدينة.