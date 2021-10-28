العراق – أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، ضرورة دعم الوزارة وتوفير الإمكانات اللازمة لعودة من تبقى من النازحين في مخيمي “عامرية الفلوجة والجدعة 5” إلى مناطقهم.

وذكرت وزارة الهجرة في بيان لها، أن “جابرو التقت مع رئيس منظمة الهجرة الدولية جورجي جوغاوري في مقر الوزارة، وتمت مناقشة أوضاع مخيمات النازحين المتبقية استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء ملف النزوح وغلق ما تبقى من المخيمات في البلاد”.

وأضافت: “أشادت جابرو بحرص منظمة الهجرة الدولية على عملها وشراكتها مع الوزارة، كونها شريكة حقيقية مع الوزارة وتعملان وفق خطة واحدة”.

وتابعت: “أعربت الوزيرة العراقية عن أملها بتقديم دعم أكبر لغلق مخيمي عامرية الفلوجة والجدعة 5 بعد حلحلة جميع المشاكل والمعوقات وتأمين عودة الأهالي الطوعية”.

وشددت على أن “هناك مشاريع استراتيجية بين الوزارة والمنظمة لإيجاد الحلول المستدامة بعد عودة النازحين إلى مناطقهم سكناهم الأصلية”.

المصدر: RT