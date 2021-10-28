ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الأربعاء مع جيرمي بولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء فرنسا وفريق الدعم الفني المرافق له بحضور خوسيه أليغري نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بحضور مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف ضبط آليات عمل للتقنيات المالية Fintech وتطوير عمل مركز المعلومات الائتمانية ومشروعات التمويلات المتناهية الصغر.

وناقش المجتمعون تطلعات مصرف ليبيا المركزي ومساهمته في استقرار ليبيا وتحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة، والأدوات التي من الممكن أن تساهم مؤسسة خبراء فرنسا في تطويرها.