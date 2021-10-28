ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس الأربعاء، ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، اللذين استعرضوا برامج المركز في ليبيا، في إطار العمل المشترك لدعم العملية السياسية والانتخابية.

اللافي أثنى بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على جهود المركز في الوساطة وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، وجدد تأكيده على تمسك المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، أكد فريق المركز استعدادهم لتسخير كل إمكاناتهم لما يختاره ويراه المجلس الرئاسي، لدعم المسار السياسي في ليبيا.

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