ليبيا- التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان بعدد من عمداء البلديات وممثلين عن مجالس الأعيان والحكماء ومنظمات المجتمع المدني.

بيان صحفي صادر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وأهمها ملف الانتخابات وسبل دعم العملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة.

وعبرت هذه الفعاليات الرسمية والشعبية في بيان صدر عنها عن قلقها بشأن “انفراد” رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل يخالف الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق واللائحة الداخلية للمجلس.

وأعرب القائمون على إصدار البيان عن القلق من تبني رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح لهذه القوانين من دون التوافق عليها مع الأطراف المعنية فضلا عن تضمينها شروط جدلية فصلت على مقاس أشخاص بعينهم.

ودعا البيان للسير قدما بطريق بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية على أسس سليمة والوصول إلى الانتخابات بأقرب وقت ممكن شاجبا الإجراءات الأحادية مع دعوة أعضاء البرلمان والسايح للالتزام بالاتفاق السياسي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية وولاءات منحازة.

وحمل البيان السايح مسؤولية ارتكاب هذه المخالفات القانونية مع مطالبة الجميع بالنأي عن التجاذبات السياسية والتحذير مما ستؤدي إليه هذه التصرفات من عدم إجراء الانتخابات في بلديات هذه الفعاليات الرسمية والشعبية.

وأختتم البيان بالتأكيد على أهمية بقاء حكومة الوحدة الوطنية “الراشدة” في أداء أعمالها لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لإجراء عملية ديموقراطية حقيقية في البلاد خلال هذه المرحلة.