ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش، لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، خلال شهر نوفمبر القادم، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.

بدوره، أكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جهته، أكد كوبيتش، التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية.

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