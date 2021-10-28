نيويورك – أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيلما قصيرا لديناصور يدعى “فرانكي” يظهر فيه وهو يقف على منصة الأمم المتحدة، ويخطب في العالم عن قضايا المناخ.

ويظهر الديناصور في الفيديو وهو يقتحم قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، محذرا الدبلوماسيين الجالسين في القاعة بأنه “حان الوقت لكي يتوقف البشر عن تقديم الأعذار ويبدأوا في إجراء تغييرات لمعالجة أزمة المناخ”.

ويقول الديناصور بحزم: “فكر في كل الأشياء الأخرى التي يمكنك فعلها بهذه الأموال. يعيش الناس في جميع أنحاء العالم في فقر. ألا تعتقد أن مساعدتهم ستكون أكثر منطقية من … دفع ثمن زوال جنسك بأكمله؟”.

ويحذر “فرانكي” من مخاطر حرق الوقود الأحفوري ودوره في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتا إلى النظرية الشائعة التي تشرح انقراض الديناصورات قبل 70 مليون سنة، مشيرا: “على الأقل كان لدينا كوكب.. ما عذرك؟”.

والفيلم هو أول عمل على الإطلاق ينتج داخل قاعة الجمعية العامة، وتم باستخدام الصور التي جرى إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، والمعروفة باسم “CGI”، ويعتبر حجر الزاوية في حملة الوكالة مؤخرا للتأكيد على أهمية قضايا المناخ تحت شعار “لا تختار الانقراض”.

ويضم الفيلم مشاهير عالميين يعبرون عن الديناصورات بعدة لغات، بما في ذلك الممثلون إيزا غونزاليز بالإسبانية، ونيكولاي كوستر-فالداو بالدانماركية، وعيسى مايغا بالفرنسية.

المصدر: RT