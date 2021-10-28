واشنطن – بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، الخطوات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها لدعم عودة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

كما أعرب بلينكن خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الخميس، عن إدانته لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين في البلاد.

وفي وقت سابق قررت واشنطن تعليق مساعدتها إلى السودان، وذلك بعد استيلاء الجيش على السلطة الاثنين الماضي.

كذلك دانت الدول الأوروبية ما وقع في السودان ودعت المجلس العسكري إلى تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، والإفراج الفوري عن القيادات المدنية التي تم اعتقالها.

من جانبه علق الاتحاد الإفريقي مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به.

المصدر: RT + وكالات