ليبيا – أكد القياديّ بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لأركان الوفاق فتح الطريق الرابط بين بوقرين والجفرة.

بيت لمال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري وتابعتها صحيفة المرصد اليوم الخميس قال: إن عملية فتح الطريق ستكون تحت إشراف الغرفة وبالتنسق مع وزارة الدخلية بحكومة الوحدة لتأمينه بعد ذلك.

وأضاف: “إن أعيان بلديات الجفرة وسوكنة وهون والفقها اتفقوا مع الغرفة على فتح الطريق الطريق لتسهيل حركة المواطنين،”،مشيرًا إلى أن أولوياتهم تسيهيل حركة العلاج وحركة التجارة بين المدن” .