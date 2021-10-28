بيع ورقة نادرة من جنيه الجملين المصري في لندن بـ10 آلاف إسترليني

بيع ورقة نادرة من جنيه الجملين المصري في لندن بـ10 آلاف إسترليني

لندن – ذكرت وسائل إعلام مصرية أن دار مزادات “سبينك” البريطاينة باعت ورقة جنيه الجملين المصري النادرة بعشرة آلاف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “الشروق” المصرية أنه في الآونة الأخيرة ترددت شائعات كثيرة عن جنيه الجملين، تفيد بأنه متداول في السوق المصرية ويباع بأسعار عالية، لكن الحقيقة أن هذا الجنيه النادر ليس شائعا في سوق العملات الورقية نظرا لندرة الأصلي منه، ووجود كميات كبيرة من جنيه الجملين المزور أو المفبرك في مراحل زمنية مختلفة.

وأشارت إلى أن ظهور جنيه الجملين في مزاد اليوم كان حدثا مهما لهواة جمع العملات المصرية حول العالم.

والجنيه المباع من إصدار 1898 وأصلي بالعلامات المائية، لكنه ألغي بعد إصداره وكتبت عليه عبارة Cancelled ولا يحمل توقيع محافظ البنك الأهلي المصري آنذاك، ولا يحمل رقما تسلسليا.

وأوضحت أنه ورغم ذلك منحته شركة PMG الأمريكية لتقييم العملات درجة 25 Very Fine نظرا لشكله العام المميز، والنادر جدا بهذه الحالة من هذا الجنيه.

المصدر: صحيفة “الشروق” المصرية