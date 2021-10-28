العراق – أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن موافقة نظيره الدولي “فيفا”، على حضور الجماهير لمباراتي منتخب العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الحاسمة لمونديال 2022.

وذكر المتحدث الرسمي للاتحاد العراقي، أحمد الموسوي، لوكالة “فرانس برس”، أن “الاتحاد الدولي وافق على حضور الجماهير لمباراتي العراق أمام سوريا وكوريا الجنوبية المقررتين في الدوحة الشهر المقبل، مع التقيد بالإجراءات الصحية المعمول بها، وبالتنسيق مع الجانب القطري”.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره السوري في الـ11 من نوفمبر المقبل في إطار منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يواجه كوريا الجنوبية في الـ16 منه.

ويستقر المنتخب العراقي في المركز الخامس قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، التي يتصدرها منتخب ايران برصيد عشر نقاط.

المصدر: أ ف ب