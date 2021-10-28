ليبيا – استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أمس الأربعاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا جون نيكولا مارتي، وذلك بمقر الوزارة ففي العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة العمل الإنساني الذي قامت به اللجنة داخل ليبيا طيلة الفترة الماضية، والدعم المقدم من قبل اللجنة للمراكز الصحية والمستشفيات، وخاصة في المنطقة الجنوبية، للمساهمة في تلبية بعض الاحتياجات الطبية للمواطنين.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال هذا اللقاء عن شكره للدعم الذي تقدمه حكومة الوحدة الوطنية للجنة وموظيفها لتسهيل عملها داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا على عزم اللجنة على عودة العمل بشكل رسمي من مقرها في طرابلس قريبًا.