إنجلترا – يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاقد العزم على انتشال فريقه الجديد، مانشستر يونايتد، الإنجليزي من تخبطه ودوامة سوء النتائج.

ففي وقت ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بإقالة مدرب يونايتد، النرويجي أولي سولشار، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز بآخر 4 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز، نشر رونالدو صورة على حسابه في موقع “تويتر” وهو يقوم بتدريبات شاقة وأرفقها بتغريدة محفزة جاء فيها: “العمل الجاد هو الطريق الوحيد لتحقيق النصر. لا توجد طرق مختصرة للمجد. بدون ألم لن يكون هناك انتصار”.

ويتأخر يونايتد بثماني نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي تشيلسي، وسيلعب خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى إيطاليا بعدها بثلاثة أيام لملاقاة أتالانتا في دوري الأبطال.

المصدر: RT