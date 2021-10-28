أوكرانيا – أعلنت وزارة الرياضة الأوكرانية امس استقالة رئيس وكالة مكافحة المنشطات إيفان كورليتشوك، بسبب اتهامات من “وادا” بارتكاب انتهاكات منذ سنوات.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” إن المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في أوكرانيا “نادك” منحت الرياضيين إشعارا مسبقا بما كان يفترض أن يكون اختبارات عشوائية خارج المنافسة، في مخطط يعود تاريخه إلى ما يقارب عشر سنوات.

وقال وزير الرياضة الأوكراني فاديم غوتسايت في بيان إن “نادك” انتهكت المعايير الدولية للاختبارات، وبالتالي “استقال اليوم مدير نادك إيفان كورليتشوك ونائبه ياروسلاف كروتشيك”.

وجاء في البيان أن “الوزارة تؤكد أننا نتخذ موقفا واضحا في مكافحة المنشطات، ولن نسمح لأحد بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات”.

وكشف تحقيق “وادا” الذي أطلق عليه اسم “عملية هرقل”، أدلة تشير إلى أن “نادك” كانت تقوم بشكل روتيني منذ العام 2012 بإبلاغ الرياضيين بمواعيد الاختبارات.

وبدلا من إجراء اختبارات عشوائية خارج المنافسات، وهي ركيزة أساسية في مكافحة التنشيط، تتصل الوكالة الأوكرانية بالرياضيين للترتيب للاختبار في مكاتب المنظمة في اليوم التالي.

ووجد المحققون أيضا أن الوكالة الأوكرانية صنفت ما لا يقل عن ست عينات من الرياضيين المتنافسين على أنها عينات خارج المنافسة، قبل أولمبياد “طوكيو 2020” التي تم تأجيلها لعام كامل جراء جائحة كورونا. وأعادت “وادا” تحليل العينات الست المعنية، لكنها جاءت سلبية.

وسيتم الآن تسليم نتائج “عملية هرقل” إلى لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لفرض عقوبة محتملة.

المصدر: وكالات