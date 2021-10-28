ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن اللقاء الذي جمع رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس الدولة مع عمداء البلديات، استعرض العملية السياسية من بدايتها منذ الصخيرات الذي افرز الاتفاق السياسي، إلى ما وصلت له البلاد.

فرج أشار خلال تغطية خاصة أذيعت علة قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عمداء البلديات أظهروا وأبدوا قلقهم الشديد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، كون التشريعات التي أصدرها مجلس النواب لا تتطابق مع المعايير والقوانين والتشريعات النافذة مع هذه المرحلة؛ إضافة إلى أن النقطة التي شددوا عليها كثيرًا هي نية المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب بإجراء انتخابات رئاسية أولًا، وبعد شهر يتم النظر في الانتخابات البرلمانية.

وتابع: “هذه النقطة تحدثوا عنها كثيرًا وأبدوا قلقهم، عمداء البلديات هم الأكثر قربًا من المواطن ويقومون بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وهم مسؤولون ومنتخبون ويعبرون عن مناطقهم، بالتالي من حقهم أن يعبروا عن هذا الشأن من باب مسألة الانتخابات والمؤسسات التشريعية، هذه مسألة تهم كل مواطن، في النهاية ستأتي نتيجة إفرازات الشعب الليبي من خلال انتخابات وتأكيدهم أنه ينبغي إجراء الانتخابات في موعدها، وتتم وفق القوانين المتوافق عليها وما تقتضيه طبيعة المرحلة التي لا تحتمل أن يتم انفراد أي طرف سياسي بفرض آرائه، واتخاذ القرارات المهمة والتشريعات الانتخابية السياسية.

كما أكد على أن موضوع المفوضية لم يأخذ حيزًا كبيرًا من الحديث دون التنسيق لذلك؛ لأن المسألة عامة وتهم المواطنين وعمداء البلديات من الشخصيات التي تتابع ما يجري على الساحة السياسية ومن الشخصيات المسؤولة في البلاد.

وشدد على ضرورة أن تنآى المفوضية العليا للانتخابات بنفسها عن أي شبهات لمجاملة طرف دون آخر؛ لأن هذا يؤثر على مصداقيتها عند المواطنين وهذه مسألة مبدئية، بحسب قوله.

وأعرب عن ترحيبهم باهتمام عمداء البلديات بالأعمال السياسية، فمن حقهم أن يهتموا بهذا الشأن، وحتى أي مواطن من حقه الاهتمام بهذه المسألة؛ لأنها تهم الجميع.

فرج أوضح في ختام حديثه أن الوثيقة الحاكمة للعملية السياسية من 2015 هي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والتي يجب الالتزام بها؛ لأنها رسمت خارطة الطريق للخروج من المرحلة الانتقالية.