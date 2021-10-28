الولايات المتحدة – ذكرت مجلة “فوربس” أن قاذفات القنابل الامريكية من طراز ” بي – 1 بي لانسر” تتدرب حاليا على مهمة جديدة تتمثل في تدمير سفن الأسطولين الروسيين في بحر البلطيق والبحر الأسود.

وتقول المجلة بهذا الشأن: “يمكن لطائرتين من طراز بي -1 إطلاق 48 صاروخا بعيد المدى مضاد للسفن من طراز (LRASM) على أسطول البلطيق الروسي. وهذا قد يكون كافيًا لإغراق الأسطول بأكمله دفعة واحدة والقضاء على التهديد الرئيس لسفن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة”.

بالإضافة إلى ذلك، ترى المجلة أن هذه القاذفات بعيدة المدى ستكون قادرة على إطلاق النار على السفن الروسية في أي مكان في البحر الأسود من المجال الجوي لحلف الناتو.

يشار إلى أن “بي – 1 لانسر”، هي قاذفة استراتيجية أمريكية تفوق سرعتها الصوت، وهي مزودة بجناح اكتساح متغير، وقادرة على تنفيذ مهام معقدة، مثل إطلاق نوعين من صواريخ كروز من مسافة آمنة.

المصدر: نوفوستي