ليفربول ينجز مهمته أمام بريستون نورث إيند من دون صلاح

ليفربول ينجز مهمته أمام بريستون نورث إيند من دون صلاح

إنجلترا – تأهل فريق ليفربول إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، على حساب مضيفه بريستون نورث إيند بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما امس الأربعاء.

وحملت ثنائية “الريدز” في غياب نجمه المصري محمد صلاح، توقيع كل من لاعب خط الوسط الياباني تاكومي مينامينو والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين (62 و84) على الترتيب.

وفي ما يلي نتائج مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم:

تشيلسي – ساوثامبتون (1-1)، الفوز بركلات الترجيح (4-3)

أرسنال – ليدز يونايتد (2-0)

كوينز بارك رينجرز – سندرلاند (0-0)، الفوز بركلات الترجيح (3-1)

وست هام يونايتد – مانشستر سيتي (0-0)، الفوز بركلات الترجيح (5-3)

ليستر سيتي – برايتون (2-2)، الفوز بركلات الترجيح (4-2)

بريستون نورث إيند – ليفربول (0-2)

بيرنلي – توتنهام هوتسبير (0-1)

ستوك سيتي – برينتفورد (1-2).

المصدر: وكالات