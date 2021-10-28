فرنسا – غاب المهاجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، عن تدريبات فريقه باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ليل غدا الجمعة في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال متصدر الدوري الفرنسي إن الجهاز الطبي للنادي سيصدر توضيحا بخصوص غياب ميسي في وقت لاحق من اليوم.

وغاب عن تدريبات سان جيرمان اليوم أيضا مهاجمه الفرنسي، كيليان مبابي، وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن السبب هو معاناة مبابي من عدوى تتعلق بالجهاز التنفسي والأذنين.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من 11 مباراة.

ومنذ انضمامه لسان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مجانية قبل انطلاق الموسم الحالي، لم يحرز ميسي أي هدف في أربع مباريات خاضها على مستوى الدوري الفرنسي، لكنه هز الشباك ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة.

المصدر: رويترز