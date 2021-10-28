ليبيا – استقبل وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة بديوان الوزارة أمس الأربعاء سفير جمهورية مصر لدى ليبيا؛ حيث أكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية الليبية المصرية.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين البلدين، ووضع برنامج عمل تنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي المبرم بين وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، في عدة مجالات تشمل المناطق الصناعية والتعدين والاستثمار الصناعي.

ومن جهته أكد السفير على أهمية التواصل بين المؤسسات الصناعية في البلدين، والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بما يخدم الصناعة في ليبيا ومصر.

وأفاد السفير بأنه سيتم توجيه دعوة للوزارة والمؤسسات الصناعية العامة والخاصة لزيارة مصر؛ بهدف تفعيل برامج العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.