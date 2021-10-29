إسبانيا – أقر رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بأنه ربما تأخر في قرار إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، ورفض الكشف عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لتقديم المدرب المؤقت سيرجي بارخوان: “أود أن أشكر كومان، لقد قاد الفريق للتتويج بلقب الكأس، وبالطبع سوء النتائج وراء إقالته، لأن الوضع أصبح لا يطاق”.

وأضاف: “ربما كان علينا أن نقرر إقالة كومان في وقت سابق، أنا أتحمل المسؤولية، لكن بتحليل الموقف، لقد حقق الفريق انتصارين أمام فالنسيا ودينامو كييف، إلا أن الوضع كان بالفعل غير مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى”.

وواصل: “العلاقة مع كومان جيدة، لقد لمس دعم الإدارة له، وتفهم قرار الإقالة، فهو يعرف أنه أمر وارد في كرة القدم، والمفاوضات لفسخ تعاقده تسير على ما يرام لأننا نحترم اتفاقاتنا”.

وعن خليفة كومان، أجاب رئيس برشلونة: “لن أكشف عن قائمة المرشحين لدينا، لأنها ستكون خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحدا”.

وأكد في سياق متصل: “يوما ما سيكون تشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة، أنا أثق في المحيطين بي، فهم يتابعون تطور تشافي، ويعرفونه أكثر مني”.

وكشف رئيس برشلونة: “نتواصل مع تشافي كثيرا، وقبل شهرين تحدث معه رونالد كومان بشأن رأيه في الفريق، وما يجب القيام به”.

وأشار: “لقد تحدثت إلى تشافي خلال الحملة الانتخابية، فالتواصل بيننا لم ينقطع. لكني أخبرته أنني سأحاول إقناع كومان بالاستمرار لنهاية عقده، لأنه أسطورة برشلونة، وسيبقى النادي بيتا له، لقد شكرت المدرب الهولندي على ما قدمه”.

واستطرد: “تفاصيل حديثي مع تشافي سيبقى أمرا خاصا بيننا، لدينا قوام فريق جيد، بالتأكيد نحن بحاجة لبعض التدعيم، كما نجح كومان في تحسين بعض الجوانب”.

وشدد: “هوية برشلونة غير قابلة للتفاوض، وأسلوب الفريق لم يضع، كما أن جوردي كرويف لم يكن متحمسا لتولي مسؤولية الفريق بسبب علاقته برونالد كومان”.

وأتم: “بارخوان شخص شجاع، أطالبه بأن يتحلى بالطموح والإصرار، ولا مانع من تجربة حلول أخرى، لأن الحلول الحالية لم تسر على ما يرام، وسيحظى بكامل دعمنا لحين التعاقد مع مدرب جديد”.

المصدر: وكالات