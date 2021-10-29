ليبيا- كشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عن ترشحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

الدباشي أوضح في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد أنه سيخوض الانتخابات تحت شعار “بالعلم والعزم نبنيها”. لافتًا إلى أن هنالك 3 محاور رئيسة يقوم عليها برنامجه الانتخابي.

وتابع الدباشي: إن هذه المحاور تتمثل في استعادة هيبة الدولة الليبية والثقة والسيادة الوطنية ومكافحة الفساد، فضلًا عن إجراءات غير مسبوقة ترمي إلى مساعدة فئة الشباب وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة وتنمية المناطق النائية.