ليبيا – وصف رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح حيادية المفوضية واستقلالية القضاء بضمانين لنزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

السايح أوضح في حديث لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعته صحيفة المرصد أن الهدف من هذه الانتخابات هو توحيد مؤسسات الدولة والضمانات الأساسية لها هي المفوضية كهيئة مستقلة ومحايدة لا تخضع إلى أي طرف سياسي.

وأضاف السايح أن المفوضية ستعمل على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ويدعمها فريق خبراء دولي من منظمة الأمم المتحدة، مبينًا أن ضمان الانتخابات يتمثل أيضًا في مؤسسة القضاء المشهود لها بالنزاهة، وتعد الجهة التي يجب الاحتكام إليها في حالة نشوء خلاف على النتائج.

وتابع السايح: إن مفوضية الانتخابات هيئة فنية تختص بتنفيذ القوانين الانتخابية المحالة إليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وليس لها أي علاقة بالتجاذبات والخلافات القائمة بين مختلف الأطراف السياسية.

وأشار السايح إلى أن غياب الإرادة السياسية للتوجه نحو التغيير السلمي سوف يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، مبينًا أن المفوضية تقف عند مستوياتها القصوى في الجاهزية لإنجاح الانتخابات الخاصة بالرئيس ومجلس النواب.

وأضاف السايح: إن جميع الإجراءات قد وضعت موضع التنفيذ وما هو ينتظر قد اتخذ فيه القرار مسبقًا. مشيرًا إلى أن كافة المنظمات المحلية والدولية مدعوة إلى مراقبة الانتخابات المقرر عقدها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ولفت السايح إلى أن مفوضية الانتخابات مهمتها تقتصر على تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية فيما تختص المنظمات المعنية بالديمقراطية بالمراقبة.