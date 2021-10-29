ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء قيامها بأعمال صيانة لمكونات الشبكة في مناطق مختلفة من ليبيا.

وبينت الشركة في بيان صحفي صدر عنها تابعته صحيفة المرصد استبدال كوابل زيتية بكوابل جافة لمحول القدرة رقم 1 داخل “محطة المكرونة” من قبل قسم الكوابل بدائرة الجهد المتوسط غرب طرابلس.

وتابع البيان أنه تم إجراء الاختبارات التشغيلية لمنظومة تخفيض وقياس الغاز الطبيعي بمحطة كهرباء السرير من قبل الشركة العالمية لخدمات الكهرباء تحت إشراف ومتابعة الشركة العامة للكهرباء.

ولفت البيان إلى تواصل العمل على خط القوارشة مراوة جهد 220 كيلو فولت، من قبل شركة المشروعات الكهربائية، وتحت إشراف الادارة العامة لنقل الطاقة.

وشدد الشركة على مواصلتها لنقل المستلزمات والمعدات التشغيلية الجديدة التي تصل إلى ميناء طرابلس البحري على مراحل ضمن مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي لزيادة القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية.