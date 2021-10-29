ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن مفوضية الانتخابات لا يمكنها فرض أي رؤية تتعلق بالنقاط التي تضمنها قانون الانتخابات البرلمانيةأو الفترات الزمنية، وأن المقترحات التي تحدث عنها رئيس المفوضية لم تكن مخاطبات رسمية، وإنما محادثات شفهية مع بعض النواب.

الصول وفي تصريح خاص لوكالة لـ”سبوتنيك” الروسية، أوضح أن دور المفوضية يتعلق بالجوانب بالفنية والإشراف على العملية الانتخابية، ويمكن أن تقدم ملاحظات في هذا الإطار، إلا أن نصوص القوانين المعتمدة تنفذ كما هي بعد إقرارها من البرلمان.

وشدد على أن تخوفات البرلمان من إجراء انتخابات برلمانية أولًا، هي أن يتكرر السيناريو وتعرقل انتخابات الرئاسة، ويتكرر نفس المشهد الحالي، وتصبح ليبيا أمام مرحلة معقدة بشكل أكبر، حيث أنه في حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية سيرفض البرلمان الحالي البرلمان الجديد، أو أي حكومة جديدة.