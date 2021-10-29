ألمانيا – أمر الـ”يويفا”، نادي أونيون برلين الألماني، بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة بسبب “سلوك عنصري” قام به جمهوره في لقاء دوري المؤتمر الأوروبي في الشهر الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، في بيان اليوم الجمعة، إن الإساءة العنصرية وقعت خلال فوز أونيون برلين على مكابي حيفا الإسرائيلي 3-0 في دور المجموعات في الملعب الأولمبي ببرلين، في 30 سبتمبر الماضي.

وإلى جانب إغلاق قطاعين من مدرجات الملعب المخصصة للجمهور المحلي، فرض الـ”يويفا” على النادي الألماني أيضا وضع لافتة كبيرة في الملعب تحمل عبارة “لا للعنصرية” خلال مباراته المقبلة في نفس البطولة على أرضه.

والمباراة المقبلة لأونيون برلين في دوري المؤتمر الأوروبي على أرضه ستكون في الرابع من نوفمبر المقبل، ضد فينوورد روتردام الهولندي.

المصدر: رويترز