موسكو – أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) يومي السبت والأحد القادمين عبر الفيديو كونفرنس.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن الرئيس بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد برئاسة إيطاليا في روما في 30 و31 أكتوبر الجاري بواسطة تكنولوجيا الفيديو كونفرنس.

أضاف البيان: “سيتم تبادل الآراء في مسائل استئناف الاقتصاد العالمي وضمان التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية الثابتة. كما سيعار اهتمام خاص لمسائل التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز أنظمة الصحة وإجراء التحصين الشامل”.

وتابع أنه سيتم في القمة أيضا بحث موضوع تغير المناخ وحماية البيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

المصدر: نوفوستي