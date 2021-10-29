ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس الخميس، وفد بلدية غات، الذي ضم عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد علي الكوني، وعميد البلدية موسى السنوسي المهدي، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية، وحكماء وأعيان المدينة، المكلف بمتابعة أعمال فريق العمل المكلف من رئيس الوزراء، للوقوف على أوضاع واحتياجات البلدية، ومنطقة تهالا مؤخرًا.

الوفد استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، ولقاءهم وفد الحكومة لمتابعة نتائج زيارتهم للمدينة، مؤكدين ضرورة العمل على صيانة طريق أوباري غات بمسافة 360 كيلو مترًا، والاهتمام بالمنافذ الحدودية، ومستشفى المدينة مقصد المرضى من كل المناطق، وتوفير الوقود، بالإضافة لدعم مديريات الأمن، والوحدات العسكرية، لأهميتها في استتاب الأمن، واستقرار المدينة.

ورحب الكوني بالوفد، مثنيًا على جهوده المبذولة لتوفير احتياجات المدينة، والمناطق المجاورة لها، لتكبده مشاق السفر لمتابعة نتائج زيارة وفد الحكومة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا سعيه لتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له في طرابلس.

فيما وصف وفد بلدية غات لقائه بالكوني بالمثمر، لمساهمته في تحقيق نتائج ملموسة في المهمة المكلفين بها.

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