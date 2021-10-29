ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ستتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة لمناقشة الجداول الزمنية لسحب المسلحين الأجانب من ليبيا.

المحجوب وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “ليبيا الغد” المصرية، أوضح أن اللجنة العسكرية ستعقد اجتماعات في القاهرة مع مندوبي دول جوار الحدود الجنوبية.

وأشار إلى سعي اللجنة لإجلاء كل المسلحين من البلاد، مشددًا على ضرورة وجود حل جذري لمشكلة الميليشيات في الأراضي الليبية.

وأكد اللواء المحجوب أن القوات المسلحة تستطيع مواجهة أي مسلحين في الجنوب.