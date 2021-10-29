واشنطن – قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن للكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديدا بشأن حزمة الحوافز الاجتماعية بقيمة 1.75 تريليون دولار، مخصصة لدعم القطاع الاجتماعي والقضايا المناخية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن بايدن يعول على أن التعديلات التي تم إدراجها على حزمة الحوافز السابقة ستسمح للمشرعين بالمصادقة عليها بسرعة.

وتعتبر إدارة بايدن حزمة الحوافز المحدثة خطوة مهمة إلى توسيع البرامج الحكومية في مجال التعليم الابتدائي والرعاية الصحية ومحاربة التغير المناخي.

وتراجع بايدن عن بعض النقاط مثل زيادة الضرائب ووضع برنامج وطني للإجازات المدفوعة الأجر.

وتتضمن حزمة الحوافز التي قدمها بايدن اليوم الخميس، تخصيص 400 مليار دولار لتمويل البرامج المتعلقة بتربية الأطفال ودعم المؤسسات التعليمية للأطفال دون السن المدرسي، و555 مليار دولار على برامج متعلقة بالمناخ، و35 مليار دولار على توسيع برنامج Medicare للرعاية الصحية.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا ستتمكن خطة بايدن من الحصول على قدر كاف من تأييد المشرعين.

ومع تقديم حزمة الحوافز الجديد، دعا بايدن كذلك إلى إقرار برنامج النفقات على البنية التحتية، الذي تعرقل كتلة “الديمقراطيين التقدميين” المصادقة عليه.

المصدر: وكالات