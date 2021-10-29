إنجلترا – ما زالت المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد مؤخرا إلى مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثا إلى باريس سان جيرمان، قائمة وهذه المرة في سباق من نوع آخر.

وحطم كريستيانو رونالدو رقم ميسي في عدد الإعجابات بمنشور رياضي في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

فقد حظي منشور رونالدو على موقع “إنستغرام” الذي أعلن فيه انتظاره مع شريكة حياته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، ولادة توأم، حظي بإعجاب أكثر من 26 مليون و868 ألف متابع لصفحته في أقل من 24 ساعة، والتي يتابعها أكثر من 360 مليون شخص، والأكثر متابعة في تاريخ التطبيق.

وحطم رونالدو الرقم القياسي لمنشور ليونيل ميسي الذي نشر صورة عبر صفحته في أواسط يونيو الماضي، وهو يحتضن كأس “كوبا أمريكا” وأرفقها بعبارة: “يا له من جنون جميل!!! هذا عجيب.. الحمد لله!!! نحن أبطال!!!”، بعد انتهاء احتفالات “البرغوث” ورفاقه بتتويج “التانغو” بلقبه الأول في بطولة “كوبا أمريكا” منذ 28 عاما والـ15 في تاريخه، ووصل عدد المعجبين بصورة ميسي مع الكأس بعد مرور 5 أيام كاملة إلى 19.7 مليون شخص، عبر حسابه الذي كان يتابعه حينها أكثر من 232 مليون شخص حول العالم.

ووصل عدد المعجبين بمنشور ميسي منذ ذلك الحين وحتى الآن (نحو 4 أشهر) إلى 21 مليونا و985 ألف شخص عبر حسابه الذي ارتفع عدد متابعيه إلى 278 مليون شخص حول العالم، أي بأقل من نحو 5 ملايين من المعجبين بمنشور رونالدو خلال أقل من 24 ساعة فقط.

المصدر: وكالات