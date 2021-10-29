إيطاليا – تستضيف مدينة فيرونا الإيطالية هذا الأسبوع فعاليات المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، بمشاركة واسعة من قبل الشركات الروسية والإيطالية، ويركز منتدى هذا العام على الإنسان.

وينعقد المنتدى في نسخته الرابعة عشر يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. ومنتدى هذا العام ينعقد بعنوان “أوراسيا في الطريق إلى نظام جيوسياسي واجتماعي واقتصادي جديد.. الانتقال إلى اقتصاد جديد محوره الإنسان”.

وعن أهمية المنتدى الاقتصادي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة للمشاركين قرأها رئيس شركة “روس نفط” إيغور سيتشين، إن المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في فيرونا يعد منصة رسمية لمناقشة أهم القضايا الدولية، والتي يعتمد على حلها إلى حد كبير مستقبل الدول الأوروبية.

ويناقش المشاركون مجموعة واسعة من القضايا والمشاكل الملحة في مجال الاقتصاد والتمويل والرعاية الصحية والبيئة والطاقة والابتكار التكنولوجي في منطقة أوراسيا الكبرى.

واللافت إلى أن الحدث الاقتصادي ينعقد بحضور شخصي للمشاركين وليس عبر الإنترنت، وخصص اليوم الأول من أعمال المنتدى لمناقشة تحول الطاقة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.

فيما يبحث المشاركون في اليوم الثاني تأثير جائحة كورونا على البنوك والقطاع المالي والابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى دور صناعة الأدوية في الاقتصاد الحديث.

ويجمع المنتدى كما جرت العادة ممثلي الأعمال والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات التجارية والعامة الروسية والإيطالية والشخصيات العامة الرئيسية على منصة واحد.

وينظم المنتدى بشكل تقليدي من قبل مؤسسة “روس كونغرس” الروسية ومندى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ومؤسسة “نحن نعرف يوراسيا” الإيطالية غير الربحية.

المصدر: RT