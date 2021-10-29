روسيا – أصدر الرئيس فلاديمير بوتين توجيهاته لشركة “غازبروم” بزيادة إمدادات الغاز لمحطات التخزين الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من ملء خزاناته تحت الأرضية في روسيا.

وقال: “سيمكّن هذا من الوفاء بالتزاماتكم التعاقدية بشكل موثوق وثابت ومنتظم لتزويد الشركاء الأوروبيين بالغاز في فترة الخريف والشتاء. وبين أمور أخرى، سيخلق ذلك بالتأكيد وضعا ملائما في سوق الطاقة في عموم أوروبا”.

وأشار بوتين إلى أن “نقص الغاز في السوق الأوروبية كان نتيجة السياسة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية، كما تخلف الموردون الأمريكيون والشرق أوسطيون عن توريد 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، فيما زادت “غازبروم” التوريد لأوربا بواقع 11 مليار متر مكعب”.

وشهد سوق الغاز الأوروبي تقلبات في الأشهر الأخيرة، وبالعودة إلى أوائل أغسطس، تم تداول العقود الآجلة عند 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، ولكن بحلول نهاية سبتمبر زادت بأكثر من الضعف، وفي 6 أكتوبر قفزت إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 1937 دولارا وتبع ذلك انخفاض محدود، قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها.

ويعزو الخبراء ذلك إلى انخفاض مستوى الإشغال في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

المصدر: “نوفوستي”