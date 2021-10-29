إسبانيا – يخيم الغموض على نسخة عام 2021 لجائزة الكرة الذهبية، في ضوء تألق عدد من اللاعبين على غرار النجمين روبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح، وعدم وجود مرشح بارز، ما ينذر بحدوث مفاجأة كبرى.

وأصبحت النتيجة الآن معروفة بالفعل لأن التصويت قد أُغلق مساء الاثنين الماضي، بعد مباريات يوم “الأحد الكبير” الملتهبة، لكن يجب الانتظار حتى يوم 29 نوفمبر، لمعرفة هوية الفائز رسميا بجائز “الكرة الذهبية”، وما إذا كانت التسريبات صحيحة.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورة مسربة لنتيجة التصويت على جائزة “الكرة الذهبية” التي تمنحها مجلة “فران، وكشفت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني هو صاحب المركز الأول، برصيد 627 صوتا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

بينما يأتي النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الرابعة، ومن ثم الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب فريق تشيلسي، المرشح الأبرز على الجائزة، في المركز الخامس.

بينما يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز التاسع في الترتيب.

ويأتي ترتيب العشرة الأوائل المنافسين على نسخة 2021 من “الكرة الذهبية”، حسب التسريب كما يلي:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

3- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)

4- المصري محمد صلاح (ليفربول)

5- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

6- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

7- الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)

8- النرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)

9- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

10- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب التصويت الخاص بالكرة الذهبية، حيث سبق أن حدث أمر مشابه في عام 2018.

وتم في ذلك العام تسريب قائمة بجميع المراكز وكان الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد في صدارتها، مقتنصا في مفاجأة كبرى “الكرة الذهبية” من زميله حينها في الفريق الملكي النجم كريستيانو رونالدو وحرمه من السادسة.

يذكر أن “الكرة الذهبية” غابت عن الأضواء في عام 2020، بعد أن قررت مجلة “فرانس فوتبول” حجبها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

المصدر: وكالات