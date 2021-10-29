نيويورك – تجمع عشرات السودانيين، مساء الخميس، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي عزله الجيش واحتجزه وأطلق سراحه في وقت لاحق.

ورفع المتظاهرون أعلام السودان بأيديهم، وطالبوا بـ”إعادة الديمقراطية”، كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحل الأزمة في هذا البلد.

ونقلت وكالة “تاس” عن عبد الحميد حسان، أحد المشاركين في التظاهرة، قوله: “تجمعنا للاحتجاج خارج مبنى الأمم المتحدة بسبب وقوع انقلاب عسكري في السودان. هذه التظاهرة لدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك … ندعو كذلك لإطلاق سراح السياسيين الآخرين”.

واستولى الجيش السوداني يوم الاثنين الماضي، على السطلة في السودان، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واحتجزه لفترة قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق.

ويواجه المجلس العسكري في السودان ضغوطات داخلية ودولية منذ الاثنين الماضي، وإدانات لما اعتبره المراقبون انقلابا على السلطة المدنية.

المصدر: تاس